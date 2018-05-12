Госпогранслужба усилила охрану государственной границы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

К охране госграницы привлекли больше 300 военнослужащих Национальной академии государственной пограничной службы Украины. Курсанты приступили к охране с 11 мая.

По данным ведомства, курсантов привлекли к охране границы в рамках проведения специальной пограничной операции "Граница-2018".

Сообщается, что курсанты усилят участки границы со странами ЕС в пределах Волынской, Львовской, Закарпатской и Черновицкой областей.

"В рамках стажировки офицеры и курсанты Национальной академии Госпогранслужбы смогут на практике воплощать полученные знания и навыки и одновременно повысить защищенность государственной границы. В течение нескольких дней они ознакомятся с особенностями прохождения границы и спецификой охраны госграницы на речной, горной и равнинной участках", - сказано в сообщении.

Спецоперация "Граница-2018" стартовала 10 апреля и продлится до конца ноября, цель операции — противодействие нелегальной миграции и контрабанде на границе.

Фото: dpsu.gov.ua

Ранее "Страна" сообщала, что на границе задержали мужчину, который пытался вывезти в Венгрию ребенка.

Также на границе с Польшей задержали торговца "живым товаром".