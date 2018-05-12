У берегов Аляски американские истребители F-22 перехватили два российских бомбардировщика Ту-95.

Об этом сообщает The Washington Free.

Российские самолеты перехватили в опознавательной зоне ПВО близ Аляски.

"Два истребителя F-22 NORAD перехватили и идентифицировали два российских дальних бомбардировщика Ту-95, летевших в зоне идентификации ПВО близ западного побережья Аляски, к северу от Алеутских островов", — сообщает представитель командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) Скотт Миллер.

Военный отметил, что бомбардировщики вошли в двухсотмильную (320 километров) зону ответственности NORAD над Беринговым морем. После этого американские самолеты проследили за ними, пока те не покинули опознавательную зону ПВО.

В США отметили, что российские самолеты не нарушили воздушные границы США и Канады, пролетали только над международными водами.

Ранее "Страна" сообщала, что американский самолет 9 мая провел разведку вблизи Крыма.

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