Украинский легионер Андрей Ярмоленко завершил игровой сезон в составе дортмундской "Боруссии". Он остался вне состава перед последним поединком сезона.

По информации Ruhr Nachrichten, главный тренер "шмелей" Петер Штегер решил не брать Ярмоленко на игру 34 тура чемпионата Германии с "Хоффенхаймом".

Таким образом, для украинца сезон официально уже завершен. Кроме Андрея, на матч не отправились также Омер Топрак и Махмуд Дахуд. Причины отсутствия Ярмоленко не сообщаются.

Напомним, лидер сборной Украины только восстановился после травмы, которую получил еще в конце января 2018 года.

Напомним, что матч "Хоффенхайм" - "Боруссия" Дортмунд начнется 12 мая 2018 года в 16:30 по киевскому времени. Если дортмундцы проиграют, они опустятся на 4 место.

Как сообщала "Страна", во время трансфера Андрея Ярмоленко из ФК "Динамо" (Киев) в "Боруссию" (Дортмунд, Германия) пропали 150 тыс евро.

Также мы писали, что Ярмоленко и Коноплянка получили худшие баллы за свою матчи в Бундеслиге.