Нардеп из БПП Сергей Березенко ответил на обвинения беглого депутата Александр Онищенко о скупке голосов в Верховной Раде.

Об этом сообщает "Украинская правда".

"Ни одного голоса в парламенте я не покупал... Прошу считать этот комментарий официальным обращением в НАБУ и САП, чтобы они активнее расследовали озвученную информацию в материалах журналистов и допросили всех свидетелей", - заявил Березенко.

Нардеп добавил, что если будут факты подкупа голосов, то дело стоит передать в суд.



"Обществу надо дать четкий ответ на вопрос, что это за скриншоты смс, что это за переписки, не вырваны ли они из контекста и так далее", - отметил он.

Березенко удивлен, почему СМИ получают такие переписки, а полиция - нет.

"Во-первых, трудно воспринимать серьезно слова человека, который говорит, что имеет неопровержимые доказательства преступлений, но не предоставляет их компетентным органам. А во-вторых, история с господином Онищенко напоминает латиноамериканский сериал. Первая серия была - это якобы какие-то разговоры Онищенко и Порошенко. Теперь вторая серия - это уже разговоры Березенко и Тимошенко. Еще предварительно были упоминания о Яценюке и Мартыненко... То есть человек пытается втянуть в конфликт всех украинских политиков", - акцентировал политик.

Березенко добавил, что готов сотрудничать со следствием.

Напомним, журналисты опубликовали переписку с близким окружением Порошенко (с нардепами Березенко и Кононенко, а также с инвестбанкиром Макаром Пасенюком), в которых обсуждаются назначения на различные должности, голосование за ряд выгодных Банковой законов и законопроектов в обмен на щедрую оплату.

Ранее "Страна" сообщала, что после откровений Онищенко полиция открыла дело по факту дискредитации премьера Яценюка.