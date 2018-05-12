Вместе с экс-следователем Управления по выявлению организованной преступности полиции Чехии Людеком Вокалом, которого две недели назад задержали в Украине, был задержан и работник офиса НАТО. Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на чешское издание Aktualne.

Информацию о задержании "натовца" официально подтвердили в Минобороны Чехии. Пресс-секретарь Минобороны Чехии Михаэла Лагронова заявила, что украинская сторона сначала сообщила о задержании лишь одного чеха во время операции.

"Однако менее чем через две недели после задержания наше посольство в Киеве получило информацию, указывающую на то, что украинская сторона задержала гражданского эксперта офиса связи НАТО в Киеве, направленного туда Министерством обороны Чехии", - сказала она.

"Речь не идет о дипломате, направленном Министерством иностранных дел в чешское посольство, украинская полиция его вскоре отпустила и не начала никакого производства", - добавила Лагронова.

Изданию Aktualne известно имя задержанного представителя НАТО, однако оно приводит лишь инициалы - М.П. ​​и сообщает, что он бывший военнослужащий чешской армии. Как отмечается, после инцидента с задержанием он сразу вернулся в Чехию.

"Чешская Республика направила гражданского эксперта по логистике в Офис связи НАТО в Киеве, его деятельность в Украине уже завершена, он вернулся в Чехию и сейчас находится в отпуске", - сообщил представитель Минобороны Чехии Ян Пейшек.

Источники в НАТО утверждают, что М.П. – "приличный парень", которому не свойственно такое поведение. В то же время Людек Вокал, которого отпустили под залог, говорит, что в данном деле является лишь жертвой.

"Все это дело, которое очень по мне ударило, касается только М.П. из структур НАТО, от которого украинская СБУ должна была избавиться", - заявил он. Вокал рассказал, что сотрудник НАТО контактировал с ним и предлагал 10% за его услуги по незаконной продаже устройств, которые могут использоваться для прослушки.

Как сообщала "Страна", 23 апреля в Украине задержали бывшего старшего следователя Управления по выявлению организованной преступности полиции Чехии Людека Вокала. Его задержали якобы за незаконное прослушивание.

Арест был связан с нынешней деятельностью Вокала в сфере безопасности, которую он не прекратил даже после преследования в Чехии. В начале апреля Генеральная инспекция сил правопорядка Чехии обвинила Вокала в использовании своего служебного положения для разглашения информации о действиях полиции по делу Vidkun, которое касается подозрительных связей между полицейскими, предпринимателями и политиками.

25 апреля суд отпустил Вокала под залог в размере около 4500 евро. Он в течение двух месяцев не должен покидать Украину и являться для проведения следственных действий.