В Украине за апрель сократилось производство автомобилей. Об этом сообщает Укравтопром.

Сообщается, что в стране шесть украинских заводов изготовили 675 автотранспортных средств, что на 13% меньше, чем в марте.

Так, крупноузловая сборка автомобилей марки Skoda позволила собрать только 615 авто. То есть объем выпуска в апреле упал на 10% до мартовского результата.

Производство автобусов за месяц снизилось на 13% и составило 54 единицы.

Три автобуса произвел "ЗАЗ", по одному - Корпорация "Богдан" и черниговский автозавод корпорации "Эталон", завод "Часовоярские автобусы" изготовил 14 автобусов и "Черкасский автобус" - 35 единиц.

Коммерческих автомобилей в апреле было произведено 6 штук - один на ЗАЗе и пять на заводе "Черкасский автобус". Такой показатель на 79% меньше мартовского результата.

В отчете отсутствуют данные по КрАЗа, который перестал раскрывать информацию об объемах производства своих автомобилей с августа 2016 года.

Ранее "Страна" сообщала, что самый крупный производитель шин в Украине объявил о ликвидации.

Также Порошенко поручил запустить в производство ракетный комплекс "Ольха".