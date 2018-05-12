В пятницу, 11 мая, в Черногории убили украинку, которая вела бизнес в стране.

Об этом сообщает "Vijesti".

Сообщается, что тело Анастасии Лашмановой полиция нашла в ее квартире в городе Котор. На теле обнаружены многочисленные ножевые ранения.

Местная прокуратура начала расследование дела.

Анастасия Лашманова была директором компаний "Mimoza group" i "Sea trade". Последняя фирма три года назад купила знаменитый в отель "Мимоза" в центре Тивата и в этом месте закончила строить новый отельний комплекс.

Украинка также была владельцем элитного комплекса "Перла" в Porto Montenegru в Тивате. Кроме того, вола владела салоном красоты "Фатальна", который расположен в престижном апарт-отеле "Tre Canne" в Будве.



Сообщается, что активы Лашмановой оцениваются примерно в 105 миллионов евро.

СМИ ранее писали, что за активами Лашмановой стоит российский бизнесмен Валерий Задорин. Он является собственником российской компании "Арома" - одной из крупнейших фирм по продаже предметов роскоши.

Фото: vijesti.me

Ранее "Страна" сообщала, что в Харькове мастер по сбору мебели убил пенсионерку из-за денег.

Также украинку жестоко убили в Италии.