В Черногории жестоко убили бизнес-леди из Украины
В пятницу, 11 мая, в Черногории убили украинку, которая вела бизнес в стране.
Об этом сообщает "Vijesti".
Сообщается, что тело Анастасии Лашмановой полиция нашла в ее квартире в городе Котор. На теле обнаружены многочисленные ножевые ранения.
Местная прокуратура начала расследование дела.
Анастасия Лашманова была директором компаний "Mimoza group" i "Sea trade". Последняя фирма три года назад купила знаменитый в отель "Мимоза" в центре Тивата и в этом месте закончила строить новый отельний комплекс.
Украинка также была владельцем элитного комплекса "Перла" в Porto Montenegru в Тивате. Кроме того, вола владела салоном красоты "Фатальна", который расположен в престижном апарт-отеле "Tre Canne" в Будве.
Сообщается, что активы Лашмановой оцениваются примерно в 105 миллионов евро.
СМИ ранее писали, что за активами Лашмановой стоит российский бизнесмен Валерий Задорин. Он является собственником российской компании "Арома" - одной из крупнейших фирм по продаже предметов роскоши.
Фото: vijesti.me
Ранее "Страна" сообщала, что в Харькове мастер по сбору мебели убил пенсионерку из-за денег.