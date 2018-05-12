В Одессе около 10 утра начался пожар в новостройке по адресу Зоопарковая,12/Говорова 10. Об этом передает Украинская служба информации.

По данным очевидцев на паркинге подожгли "Range Rover". Информация уточняется. На месте работают спасатели.

Видео: USI Online

"Пушкинская" сообщает, что на месте пожара работают 4 пожарных машины. По словам очевидцев, задымление наблюдается и в квартирах, в частности даже на 13-м этаже, и в соседнем корпусе.

Дым также распространился на весь внутренний двор. Спасатели просят людей покинуть место из-за сильного запаха. Людей эвакуируют.

Фото: pushkinska.net

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