"Моя точная копия 8-го класса". Луценко заявил, что нашел своего двойника среди эсэсовцев из дивизии "Галичина"
Генеральный прокурор Юрий Луценко рассказал, что обнаружил своего двойника среди бойцов СС "Галичина".
Об этом сообщает "Гордон".
Свое признание Луценко сделал в ходе выступления на форуме "Острог Forum-2018" в Национальном университете "Острожская академия".
"Я смотрел фотоальбом "Дивизия Галичина". Я его случайно открыл на одной странице, вижу свой портрет. Моя точная копия 8-го класса, только в немецкой форме. Ваффен СС. Я понял, что если бы мои родители родились не в Черниговской области, а, например, в Дрогобыче, возможно, все было бы по-другому в нашей семье. Наш народ просто искусственно разорвали, и каждый раз, чтобы получить свободу, нужно было опираться на одну из меньших, якобы, зол", — сказал генпрокурор.
Также в ходе выступления Луценко добавил, что обсуждать историю дивизии СС "Галичина" должны историки.
"Правоохранительная система должна не позволить использовать на улице серп-молот и свастику", — подчеркнул он.
Дивизия СС "Галичина" действовала в 1943—1945 годах в составе войск нацистской Германии.
Ранее "Страна" сообщала, что во Львове прошел марш в честь дивизии СС "Галичина".
Также Вятрович объяснил, чем дивизия СС Галичина лучше Красной армии.