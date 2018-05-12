Генеральный прокурор Юрий Луценко рассказал, что обнаружил своего двойника среди бойцов СС "Галичина".

Об этом сообщает "Гордон".

Свое признание Луценко сделал в ходе выступления на форуме "Острог Forum-2018" в Национальном университете "Острожская академия".

"Я смотрел фотоальбом "Дивизия Галичина". Я его случайно открыл на одной странице, вижу свой портрет. Моя точная копия 8-го класса, только в немецкой форме. Ваффен СС. Я понял, что если бы мои родители родились не в Черниговской области, а, например, в Дрогобыче, возможно, все было бы по-другому в нашей семье. Наш народ просто искусственно разорвали, и каждый раз, чтобы получить свободу, нужно было опираться на одну из меньших, якобы, зол", — сказал генпрокурор.

Также в ходе выступления Луценко добавил, что обсуждать историю дивизии СС "Галичина" должны историки.

"Правоохранительная система должна не позволить использовать на улице серп-молот и свастику", — подчеркнул он.

Дивизия СС "Галичина" действовала в 1943—1945 годах в составе войск нацистской Германии.

Ранее "Страна" сообщала, что во Львове прошел марш в честь дивизии СС "Галичина".

Также Вятрович объяснил, чем дивизия СС Галичина лучше Красной армии.