Китайские компании активно нанимают иностранных пилотов из-за роста спроса на авиаперевозки. Об этом пишет Financial Times.

В Поднебесной пилоты авиалайнеров могут зарабатывать в 2–4 раза больше, чем на Западе. А по данным Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), Китай должен догнать США, как крупнейший в мире рынок авиаперевозок, к 2022 году.

С конкуренцией китайских перевозчиков уже сталкиваются крупные игроки. Так, Emirates также была вынуждена отменить в мае ряд рейсов из-за нехватки примерно 125 пилотов. Как отметил гендиректор Emirates Тим Кларк, китайские авиаперевозчики предлагают пилотам очень щедрые условия, чтобы они перебрались в Шанхай или Пекин.

В прошлом году, по данным Международной организации гражданской авиации (ICAO), китайский рынок авиаперевозок вырос на 13% до 549 млн пассажиров; это вдвое больше, чем в 2010 году.

Рост вызван увеличением численности среднего класса, расширением маршрутов китайских авиакомпаний и тем, что другие страны в попытке привлечь китайских туристов смягчают требования для получения ими визы. По оценкам Boeing, стране к 2035 г. потребуется 110 000 новых пилотов, а ее авиакомпании в ближайшие два десятилетия приобретут 7000 новых пассажирских самолетов.

"Рост китайской авиации является беспрецедентным на нашей памяти и, возможно, в истории. Число заказанных самолетов превышает число имеющихся пилотов", – говорит юрист из Гонконга Пол Джебели.

Но нехватка пилотов приводит к отмене полетов и угрожает прибыли авиакомпаний и развитию отрасли во всем мире. Например, Ryanair в сентябре отменила 20 000 рейсов из-за проблем с дефицитом пилотов и чрезмерной загруженности работающих летчиков. Из-за этого лоукостеру также пришлось признать профсоюзы и согласиться на их условия оплаты труда, из-за чего его расходы увеличатся на 100 млн в год, начиная с 2019 году.

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