Министерство иностранных дел Украины советует не посещать в ближайшее время Индонезию. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

Рекомендации предоставленные ведомство связанные с повышением уровня вулканической активности регионе.

"В связи с активизацией в Индонезии вулкана Мерапи (м.Джогьякарта, провинция Восточная Ява) Посольство Украины в Республике Индонезия рекомендует гражданам Украины проявлять повышенную бдительность и осторожность во время посещения этого региона Республики Индонезия, воздерживаться от приближения к указанному объекту на расстояние менее 5 км, отслеживать сообщения местных служб по развитию ситуации, в том числе по ее влиянию на расписание движения авиационного транспорта, которое может подвергаться изменениям ", - сказано в сообщении.

В министерстве добавили, что в случае экстренных обстоятельств нужно немедленно обращаться в Посольство Украины в Индонезии.

Ранее "Страна" сообщала, что на Гавайях произошло извержение вулкана.

Также NASA показало извержение вулкана на Гавайях из космоса.