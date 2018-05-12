Скончался умер генерал-майор Анатолий Магаляс, который был одним из создателей военной разведки Украины.

Об этом в Facebook сообщил генерал-лейтенант запаса, бывший глава Службы внешней разведки Украины Виктор Гвоздь.

Магаляс умер в пятницу, 11 мая.

"Сегодня в 11.00 умер генерал-майор Магаляс Анатолий Ефимович, человек, который вместе с Скипальским Александром Александровичем создавал военную разведку Украины. Уроженец Тернопольщины, выпускник Киевского ВОКУ и разведывательной академии в Москве, всю жизнь посвятил разведке и в начале независимости приложил значительные усилия для создания агентурного компонента военной разведки Украины, за что и пострадал, когда в свое время, понимая как профессионал, какую опасность представляет Россия для молодой страны, активизировал разведывательную работу на российском направлении", — сообщил Гвоздь.

Отмечается, что после увольнения занимался общественной работой, работая в руководстве Объединение ветеранов разведки.

Фото: facebook.com/victor.hvozd.3

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