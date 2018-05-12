США предоставит Украине дополнительную материальную помощь в размере 125 млн долларов.

Об этом сообщает Агентство США по международному развитию в Facebook.

Сообщается, что Агентство предоставит дополнительную помощь в размере 125 млн долларов для Донбасса и тех прилегающих территорий, которые почувствовали на себе влияние российской агрессии.

"Эта дополнительная техническая помощь будет направлена на дальнейшую стабилизацию и сплочение украинских громад в регионе, повышение стойкости местной экономики и ускорение ее развития", - сказано в сообщении.

Отмечено, что объявление о предоставлении денег будет сделано во время совместной пресс-конференции руководителя Бюро Агентства по делам стран Европы и Евразии Брока Бирмана, специального представителя Госдепартамента США по вопросам Украины Курта Волкера и посла США в Украине Мари Йованович. Пресс-конференция пройдет в Славянске.

Фото: facebook.com/USAIDUkraine

Ранее "Страна" сообщала, что Волкер посетит Донбасс на следующей неделе.

Также Волкер ждет позитивного ответа от Кремля по миротворцам на Донбассе.