Боксеры Василий Ломаченко и Хорхе Линарес перед боем провели процедуру взвешивания.

Так, украинец, который впервые будет выступать в легком весе, показал результат в 61,1 кг. Его соперник из Венесуэлы на весах показал такие параметры веса. При этом Линарес на три сантиметра выше Ломаченко.

Напомним, что боксерский поединок состоится в ночь на 13 мая в Нью-Йорке на главной боксерской арене мира - Madison Square Garden. Спортсмены сразятся за титул чемпиона мира по версии WBO во втором полулегком весе.

Прямая трансляция в Украине пройдет на телеканале "Интер" в ночь на 13 мая в 02:00 в программе "Большой бокс" (повтор в 07:00 13 мая).

"Страна" также будет вести онлайн-трансляцию боя Ломаченко - Линарес.

Ранее "Страна" сообщала, что букмекеры назвали фаворита решающего боя Ломаченко - Линарес в Нью-Йорке.

Также Ломаченко провел с Линаресом первую дуэль взглядов накануне поединка.