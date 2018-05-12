В аэропорту "Борисполь" пограничники задержали семерых граждан РФ, которые прилетели в Украину для участия в игровой конференции Crypto Games, посвященной блокчейну и криптовалютам. Об этом сообщил на своей Facebook-странице технический директор сервиса RAWG.io Самат Галимов.

"Прямо сейчас 10 участников конференции Crypto.games сидят на паспортном контроле в аэропорту Борисполя пятый час. Без еды и воды. Все это уважаемые люди, создающие прорывные проекты, регулярно ездящие в Штаты, Канаду, постоянно живущие в Европе. Они сидят на границе с приглашениями от организаторов и обратными билетами. Кто-нибудь понимает, что происходит и как им помочь?", - написал Галимов.

Фото: facebook.com/samat.galimov

После 5 часов нахождения в зоне паспортного контроля аэропорта и рассмотрения решений в индивидуальном порядке, всем семерым участникам Crypto Games отказали во въезде.

Фото: facebook.com

Как пишет AIN.ua, спикер Госпогранслужбы Олег Слободян заявил, что решение приняли "из соображений безопасности".

Один из задержанных покинул территорию страны — он улетел в Ригу. Паспорт ему отдали на границе.

Как рассказал основатель и CPO сервиса mytime Александр Зеленщиков, тоже оказавшийся в "Борисполе", сотрудники пограничной службы сообщили, что "паспорта дадут в руки на посадке". Шестерым оставшимся участникам Crypto Games купят билеты на самолет до Минска.

Как сообщают организаторы проекта, ранее 20 участников конференции из РФ, имея на руках тот же набор документов, попали в страну без происшествий. На руках у оставшихся в "Борисполе" участников были билеты в обе стороны, приглашения и деньги в наличном виде. Пограничники не попросили показать ничего из этого списка.

Как сообщала "Страна", СБУ выслала из Украины журналистов российских каналов, которые готовили сюжеты о Дне победы.

Также мы писали, что 1 мая, в киевском аэропорту "Борисполь" задержали итальянского фотожурналиста Джорджио Бьянки.