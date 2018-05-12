В Закарпатской области грузовик сбил столб, который упал и убил ребенка.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции области.

Трагедия произошла в городе Хуст. Также мать ребенка попала в больницу.

"Вчера, 11 мая, в полицию поступило сообщение о автотранспортном происшествии с потерпевшими на ул.Небесной сотни в г. Хуст", – сказано в сообщении.

В полиции выяснили, что 63-летний водитель грузовика "Урал-375", житель с.Березово, задел стрелой для выгрузки древесины металлический провод, который был протянут между двумя столбами. В результате бетонный столб упал на коляску, в котором был 1,5-летний мальчик, ребенок погиб.

По факту аварии в полиции начали следствие. У водителя взяли образцы крови, которые направили на экспертизу.

Полиция начала уголовное производство по ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть потерпевшего). Решается вопрос об избрании водителю меры пресечения.

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