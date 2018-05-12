ВВП отдельных американский штатов экономически превышает ВВП развитых государств. Об этом сообщает МarketWatch.

Так, профессор экономики и финансов Университета Мичигана Марк Перри провел исследование, где сравнил ВВП американских штатов со странами мира.

Например, внутренний валовый продукт Калифорнии составил 2,75 трлн долларов, что сопоставим с ВВП Великобритании - 2,62 трлн долл. При этом в Калифорнии всего 19,3 миллиона рабочих против 33,8 миллиона в Британии.

"Это свидетельствует о превосходной производительности американского рабочего класса", - отмечает Перри.

Кроме того, Техас по уровню ВВП с показателем 1,7 трлн долларов обогнал Канаду. При этом в Техасе на 50% меньше рабочих.

Отметим, что уровень ВВП Украины за 2017 год (109,3 млн долл) сопоставим со штатом Миссисипи (111, 7 млн долл).

Перри отмечает, что в 2017 году США произвели 24,3% мирового ВВП, имея при этом 4,3% от мирового населения.

Если Калифорния и Техас были бы отдельными странами, то они бы вошли в 11 крупнейших стран мира.

Фото: marketwatch.com

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А по прогнозам аналитиков, нашей стране до 2022 года предстоит выплатить по госдолгу $24 миллиарда.