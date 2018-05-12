Спецпредставитель США Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер посетит Донбасс на следующей неделе.

Об этом он сообщил в Twitter.

"На следующей неделе я направляюсь в восточную Украину, чтобы больше узнать о ситуации на местах и узнать о гуманитарном кризисе на Донбассе", − отметил Спецпердставитель.

Это будет седьмой визит Волкера в Украину.

Фото: twitter.com/SpecRepUkraine

Напомним, что ранее стала известна дата визита Курта Волкера в Украину. По словам президента Петра Порошенко, спецпредставителя ждут в уже в понедельник, 14 мая.

"Мы четко подчеркиваем, что Россия должна поддержать проект резолюции, где была бы четко имплементирована дорожная карта с учетом минских договоренностей и миротворцев. Это должно быть включено в решение Совбеза ООН. Это для нас абсолютно ключевая позиция", - отметил Порошенко.

Также Волкер ждет позитивного ответа от Кремля по миротворцам на Донбассе.