В Киеве, в ночь на 12 мая, произошла массовая драка с участием более 20 человек. Об этом сообщает "Информатор".

Конфликт разгорелся около трех часов ночи на перекрестке улиц Хоревая и Межигорская.

Одна из пострадавших стороны рассказывает, что компания отдыхала у бара, стояли возле заведения, выпивали и разговаривали. К ним подошло семь человек спортивного телосложения, от них разило алкоголем и явно начали провоцировать конфликт.

Позже все кто находился в баре пытались мирно уладить конфликт. Но молодые люди вели себя агрессивно и первыми затеяли драку.

В результате потасовки было избито три человека. Проезжавший мимо потасовки полицейский патруль спугнул парней и они скрылись во дворах на Подоле.

Через некоторое время молодые люди вернулись на место драки. Но патруль вызвал подкрепление.

Продолжение драки переместилось на проезжую часть, на перекресток улиц Хорива и Межигорской. Чтобы разборонить стороны конфликта полиция применила дубинки и всячески не старалась избежать новых стычек. Обе стороны драки отказались писать заявления.

Ранее "Страна" сообщала, что в столичном Гидропарке посетители кафе устроили драку на ножах.

Также в Киеве, во время пьяной драки, мужчине оторвали ухо, а он этого и не заметил.