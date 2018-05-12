Во Львове отметили выступление украинского певца Виталия Козловского.

Об этом в Facebook сообщает националистическая организация С14.

Концерт артиста отменили из-за его выступления в России.

"В Львове 18 мая должен был состояться концерт Виталия Козловского. Концерт отменили. Все из-за того, что Виталя выступил в Москве 9 мая в честь "Дня Победы", - сказано в сообщении.

Ранее скандальный артист вместе с IVAN Navi был заявлен как один из хедлайнеров вечера в родном Львове, сейчас же организаторы ищут ему замену.

Фото:facebook.com/c14.news.reserve

Напомним, что украинский певец Виталий Козловский 9 мая выступил в Москве на концерте, посвященный Дню Победы.

Сам Козловский на сообщил, что не отрицает, что выступил в России и пояснил, почему сделал это. По его словам, за последние четыре года он не выступал в России, поскольку считает это недопустимым, но он получил приглашение от украинцев, которые живут в России, и после долгих раздумий согласился.

Ранее "Страна" сообщала, что Певец Виталий Козловский сбрил бороду и опубликовал фото с усами.