Где смотреть бой Ломаченко - Линарес. Онлайн-трансляция
Сегодня, в ночь на 13 мая, состоится боксерский поединок между украинцем Василием Ломаченко и боксером из Венесуэлы Хорхе Линарес.
Бой состоится в Нью-Йорке на главной боксерской арене мира - Madison Square Garden. Боксеры сразятся за титул чемпиона мира по версии WBO во втором полулегком весе.
Прямую трансляцию боя можно будет увидеть в ночь с 12 на 13 мая в 02:00 в программе "Большой бокс" (повтор в 07:00 13 мая) на телеканале "Интер".
"Страна" также будет вести онлайн-трансляцию боя Ломаченко - Линарес.
Как сообщили "Стране" в пресс-службе телеканала "Интер", прямую трансляцию боя можно будет увидеть в ночь с 12 на 13 мая в 02:00 в программе "Большой бокс" (повтор в 07:00 13 мая).
Ранее "Страна" сообщала, что Ломаченко рассказал, о процессе перехода в легкий вес и бое с Линаресом. По его словам, тренировки были расписаны заранее, коррективы внесены незначительные.
"Была мощная физическая подготовка, все остальное осталось прежним. Я заявил о себе громко и теперь надеюсь держать эту планку высоко на протяжении многих лет. Линарес - один из лучших. Не думаю, что бой будет легким. Такого соперника у меня еще не было", - отметил боксер.
Также уже состоялась первая дуэль взглядов украинского чемпиона мира по версии WBO Василия Ломаченко и венесуэльца Хорхе Линареса в преддверии их поединка.
Кроме того, букмекеры назвали фаворита решающего боя Ломаченко - Линарес.