Сегодня, в ночь на 13 мая, состоится боксерский поединок между украинцем Василием Ломаченко и боксером из Венесуэлы Хорхе Линарес.

Бой состоится в Нью-Йорке на главной боксерской арене мира - Madison Square Garden. Боксеры сразятся за титул чемпиона мира по версии WBO во втором полулегком весе.

Прямую трансляцию боя можно будет увидеть в ночь с 12 на 13 мая в 02:00 в программе "Большой бокс" (повтор в 07:00 13 мая) на телеканале "Интер".

"Страна" также будет вести онлайн-трансляцию боя Ломаченко - Линарес.

Как сообщили "Стране" в пресс-службе телеканала "Интер", прямую трансляцию боя можно будет увидеть в ночь с 12 на 13 мая в 02:00 в программе "Большой бокс" (повтор в 07:00 13 мая).

Ранее "Страна" сообщала, что Ломаченко рассказал, о процессе перехода в легкий вес и бое с Линаресом. По его словам, тренировки были расписаны заранее, коррективы внесены незначительные.

"Была мощная физическая подготовка, все остальное осталось прежним. Я заявил о себе громко и теперь надеюсь держать эту планку высоко на протяжении многих лет. Линарес - один из лучших. Не думаю, что бой будет легким. Такого соперника у меня еще не было", - отметил боксер.

Также уже состоялась первая дуэль взглядов украинского чемпиона мира по версии WBO Василия Ломаченко и венесуэльца Хорхе Линареса в преддверии их поединка.

Кроме того, букмекеры назвали фаворита решающего боя Ломаченко - Линарес.