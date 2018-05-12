Власти Ирана опубликовали письмо президента США, которые якобы адресовано американским партнерам на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает ВВС.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи сообщил, что располагает полным текстом письма Дональда Трампа.

"Несколько дней назад Трамп написал письмо лидерам стран Персидского залива, которое было нам передано. Он пишет: "Я потратил 7 триллионов долларов, и вы должны сделать кое-что взамен". США хочет владеть униженными рабами", - написал в Twitter лидер Ирана.

Наличие таких писем также подтвердили издания Washington Post и NYT. По их данным, письмо отправлено около двух недель назад, в нем Трамп призывает союзников США к более активным действиям в Сирии, а также просит рассмотреть варианты быстрого решения затянувшегося конфликта между Катаром и Саудовской Аравией.

Как пишут американские СМИ, в обоих письмах Трамп пытается усилить давление на Иран и пишет, что США ожидает больше активности от региона, в который со времени теракта 11 сентября 2001 года Штаты вложили огромные деньги.

По словам аятоллы, в этом письме Трамп пишет: "Я потратил на вас 7 триллионов, вы должны делать (то, что я скажу - Ред.). Вы потратили эти деньги на то, чтобы взять гору над Ираком и Сирией. Вы не справились. К черту это".

Официально факт существования упомянутых писем в Белом доме не подтвердили. Представитель Совета по Национальной безопасности лишь сказал, что не может комментировать переписку президента, однако в то же время администрация США и не опровергла эти данные.

Саудовская Аравия, по данным источников Washington Post, ответила на письмо, в мягкой форме отразив атаку американского президента.

Посольство этой страны в Вашингтоне не стало комментировать эти сообщения.

Ранее "Страна" сообщала, что после разрыва Трампом ядерной сделки с Ираном цена нефти подскочила до 75 долларов.

Также санкции США против Ирана повышают вероятность дефицита на рынке нефти.