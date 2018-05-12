После демарша Трампа по Ирану, ведущий немецкий журнал вывел на обложку средний палец
После скандального одностороннего разрыва США многосторонней ядерной сделки с Ираном - немецкое издание Der Spiegel выйдет с креативной обложкой.
Обложка номера от 12 мая 2018 изображает ладонь с характерно поднятым вверх средним пальцем, на который "надет" персонаж с прической президента США.
Рядом с ним написана фраза на английском языке: "Прощай Европа".
Фото: Страна
Как сообщала "Страна", канцлер Германии Ангела Меркель заявила в четверг, 11 мая 2018, что Европа больше не может полагаться на США в вопросе защиты, и призвала европейские страны начать самостоятельно контролировать свою судьбу.
Напомним, что из-за дефицита нефти цена "черного золота" может подорожать до $100 за баррель.
Одной из причин называют вероятное снижение экспорта из Ирана - из-за возобновления санкций США.