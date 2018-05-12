Дата Синода Константинопольского патриархата, на который планируется вынести вопрос о предоставлении автокефалии "УПЦ КП" - перенесена.

Об этом в эфире "5 канала" сообщила заведующая отделом философии и истории религии Института философии НАНУ Людмила Филипович.

"Дата проведения Синода перенесена на июнь. Это, наверное, связано с тем, что Патриарх (Варфоломей - Прим.Ред.) не очень хорошо себя чувствует, а, возможно, со сложностями, которые возникли в процессе, как он сказал, консультирования с различными Православными Церквями", - отметила Филиппович.

Она также уточнила, что противостояния внутри Церкви существуют, и не все поддержат решение об автокефалии.

По словам Филиппович есть те, которые никогда не поддержат автокефалию Украинской Православной Церкви.

"Они себя заявили, не приехав на Собор в 2016 году на Крит. Поэтому есть определенное противостояние внутри этой Вселенской Православной Церкви между различными группами интересов", - заявила она.

Как сообщала "Страна", митрополит Онуфрий рассказал о последствиях автокефалии.

Он проанализировал ситуацию вокруг некоторых провластных инициатив в контексте их влияния на жизнь православных христиан. В частности, митрополит подчеркнул, что политики настаивают, чтобы Церковь жила так как они хотят.

Напомним, что православные церкви против автокефалии Украины.