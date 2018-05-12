В старой части Киева, на Подоле, который совсем недавно сделали пешеходным, камеры видеонаблюдения зафиксировали дерзкого водителя.

Об этом сообщает пресс-служба Подольской РГА.

Несмотря на то, что на Контрактовой площади запретили движение автомобилей, сотрудник кейтеринга (сервиса доставки еды) просто вырвал из асфальта ограничительный столбик, мешающий его проезду и проник в зону, где движение запрещено.

Нарушитель не учел, что его правонарушение будет зафиксировано камерами.

Видео: facebook.com/PodilRDA

Как сообщала "Страна", лесовоз зацепил провода и бетонный столб убил ребенка на Закарпатье. Автомобиль доставлен на площадку, а у водителя взята кровь на алкоголь. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Напомним, что в Киеве закрыли элитный бордель, который работал только через мессенджеры.