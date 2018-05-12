Скромная команда украинского нападающего Евгения Селезнева "Акхисар Беледиеспор" сенсационно выиграла Кубок Турции.

В финале турнира командой из городка Акхисар неожиданно оказался повержен грозный стамбульский "Фенербахче" - 3:2.

В воротах Волкана Демиреля расписались Лопеш, Сиссоко и Барбоза, а за "Фенер" забили Фернандао и Соуза.

Украинский нападающий не сыграл в финале из-за дисквалификации, но без его помощи "Акхисар" вряд ли выиграл трофей, ведь в пяти встречах турнира украинский форвард забил четыре мяча и отдал голевую передачу. И потому он с полным правом опубликовал фото с трофеем у себя в Instagram.

После своего январского перехода из "Карабюкспора" 32-летний Селезнев провел в составе новой команды 20 матчей, в которых забил девять мячей и отдал две голевых передачи.

Как сообщала "Страна", король стейков лично приготовил мясо для Евгения Селезнева после победы над Фенербахче. После невроятной победы Евгений Селезнев посетил роскошный ресторан "Nusr-Et Steakhouse Etiler" в Стамбуле.

Отметим, что летом 2017 нападающий сборной Украины не успел перейти в "Галатасарай".