Беременная украинская певица Светлана Лобода опубликовала новые фото в шляпе. На одном из снимков особо заметен ее округлившийся живот.

Снимки Светлана опубликовала в своем Instagram.

"Время приближалось, а они все снимали", "На площадке надо быть серьёзным", - подписала она снимки, на которых позирует в шляпе.

7-летняя дочь певицы Светланы Лободы Ева случайно рассказала, кто родится у ее мамы. В Instagram Stories Loboda опубликовала видео, на котором Ева поет хит мамы "Твои глаза". Но вместо привычного для всех припева девочка придумала свой вариант со словами: "Твоя сестра в животике сидит".

В конце ролика Евочка нежно прижалась к животу Светланы. Таким образом, все догадались, что у артистки будет вторая дочь.

Фото: instagram.com/lobodaofficial

Как сообщала "Страна", беременная Светлана Лобода показала живот на обложке российского глянца. Еще в ожидании пополнения 35-летняя Лобода наслаждается общением с дочерью Евой.

Ранее исполнительница показала поклонникам неожиданный образ.