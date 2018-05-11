Заместитель генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), возглавляющий инспекторов этой организации, Теро Варьйоранта подал в отставку в пятницу, 11 мая 2018.

Об этом передает Reuters со ссылкой на официального представителя МАГАТЭ.

Причины его ухода с поста главы Департамента гарантий Секретариата МАГАТЭ не называются. Однако Reuters отмечает, что об отставке главы инспекторов МАГАТЭ было объявлено вскоре после того, как президент США Дональд Трамп сообщил о выходе из его страны из международного соглашения по атомной программе Ирана, исполнение которой проверяет эта организация.

Теро Варьйоранта посещал Тегеран во главе инспекционной делегации МАГАТЭ.

"Теро Варьйоранта ушел в отставку с 11 мая", - цитирует агентство слова официального представителя МАГАТЭ.

"Генеральный директор (МАГАТЭ Юкия Амано - Прим.Ред.) назначил исполняющего обязанности главы управления проверки по Ирану Массимо Апаро исполняющим обязанности заместителя генерального директора и исполняющим обязанности главы Департамента гарантий секретариата МАГАТЭ ", - сообщает агентство.

Президент США Дональд Трамп во вторник объявил о выходе Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) - сделки, которая ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций Совета Безопасности ООН и односторонних ограничительных мер, введенных в свое время США и ЕС.

Трамп обещал не только вернуть старые, но и ввести новые санкции. Одновременно он утверждал, что США готовы к заключению нового соглашения вместо СВПД. Однако при этом США выдвинули Ирану фактически заведомо невыполнимые условия.

В среду генеральный директор МАГАТЭ Юкия Амано заявил, что эта организация может подтвердить, что Иран полностью выполняет взятые на себя обязательства в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.

Как сообщала "Страна". в Тегеране и Евросоюзе раскритиковали решение США о разрыве ядерного соглашения с Ираном.

Напомним, что в понедельник, 30 апреля 2018 премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на пресс-конференции обвинил Иран "во лжи по поводу своей ядерной программы".