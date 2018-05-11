Двое рыбаков из Бердянска (Запорожская область), пропавших в Азовском море сутки тому, вероятно задержаны пограничниками Российской Федерации и находятся в городе Ейск Краснодарского края.

Как рассказали агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе ГУ ГСЧС в Запорожской области, 11 мая в 18:26 в дежурную часть Бердянского отдела Нацполиции позвонила жена одного из двух рыбаков, которые 10 мая вышли в Азовское море на катере и не вернулись.

Женщина сообщила полиции, что получила звонок от пограничной службы Российской Федерации о задержании ее мужа и его товарища, и что сейчас они находятся в г.Ейск Краснодарского края РФ.

Спасатели ГСЧС Запорожской области прекратили поисковую операцию.

Как сообщалось, 11 мая в акватории Бердянска (Запорожская обл.) спасатели ГСЧС начали поисковую операцию двух местных рыбаков, которые более суток назад вышли на катере в Азовское море и не вернулись.

По словам спасателей, согласно поступившей от местного населения информации, 10 мая в 5:30 утра двое рыбаков вышли в Азовское море на катере "Амур" с территории базы отдыха "Искра", расположенного на Бердянской косе, однако спустя сутки домой не вернулись.

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