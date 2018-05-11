В Черновцах 12-летний мальчик соврал родителям и полиции, что его похитили - из-за страха быть наказанным за потерянную куртку.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Черновицкой области.

Так, вечером 10 мая появилась информация о попытке похищения 12-летнего парня на одной из улиц города.

Его мать обратилась в Шевченковское отделение полиции и рассказала, что, когда сын возвращался из школы домой, то неизвестный мужчина на сером автомобиле приставал к ее ребенку.

"Во время разговора с парнем инспекторы ювенальной превенции заметили, что он нервничает и путается в своих показаниях. Услышав, что полученную информацию полицейские будут проверять по уличных видеокамерах, подросток признался, что никакой попытки похищения не было", - сообщает полиция.

Правоохранители выяснили, что несовершеннолетний потерял ветровку и, опасаясь, что ему перепадет от мамы, рассказал, что лишился куртки, когда вырывался от незнакомого дяди.

Работники ювенальной превенции провели профилактическую беседу как с несовершеннолетним, так и с его родственниками.

Как сообщала "Страна", в Черновцах тестируют троллейбусы на автономном ходу. Новинки общественного транспорта способны проехать на аккумуляторах около 15 километров.

Отметим, что Европейский суд по правам человека в решении по делу "Лазорива против Украины" от 17 апреля 2018 года установил нарушение Украиной ст. 8 Конвенции (право на уважение частной и семейной жизни).