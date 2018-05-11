В Киеве сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой задержали двух злоумышленников, вымогавших деньги у бизнесменов, якобы, от имени руководства спецслужбы. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Правоохранители установили, что двое мужчин представляясь помощниками одного из заместителей главы Службы и требовали деньги с предпринимателей Хмельницкой области.

Злоумышленники, ссылаясь на несуществующее заявление относительно нарушений в осуществлении хозяйственной деятельности и якобы прямое указание руководства СБУ на принятие мер, которые приведут к остановке работы предпринимателей, требовали двадцать шесть тысяч долларов США за закрытие вопроса" и дальнейшее "крышевание" их деятельности.

"Так, к правоохранителям обратился житель Хмельницкой области и сообщил, что неизвестный ему человек требует у него $26 тыс. за непрепятствование предпринимательской деятельности последнего, ссылаясь на требование первого заместителя председателя СБ Украины Павла Демчины", - сообщает в четверг пресс-служба прокуратуры Киева.

В дальнейшем, в ходе переговоров с потерпевшим мошенник согласился на уменьшение суммы с 26 тыс. до $16 тыс.

"В ходе следствия было установлено, что злоумышленники никакого отношения к руководству Службы безопасности не имели, а только пытались, прикрываясь несуществующими связями, завладеть денежными средствами потерпевшего", - говорится в сообщении.

По результатам спецоперации в четверг оперативники спецслужбы и прокуроры задержали "на горячем" указанных лиц при получении денежных средств в размере $16 тысяч.

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