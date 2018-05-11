В городе Коростене в среду 9 мая бывшего участника антитеррористической операции зарезал его отец.

Медики зафиксировали смерть 37-летнего мужчины, у которого обнаружили ранение грудной клетки. Отец погибшего, 60-летний местный житель, признал свою вину.

Об этом сообщил отдел коммуникации полиции области.

Около 8 вечера между мужчинами возник спор, который перерос в стычку. Во время выяснения отношений 60-летний мужчина взял в руки нож и нанес своему сыну смертельный удар в область грудной клетки.

"9 мая вечером в полицию поступило сообщение от медиков о констатации смерти местного жителя. Во время первоочередных мероприятий было установлено, что роковое ножевое ранение в ходе конфликта сыну нанес отец. Начато расследование", – говорится в сообщении.

Отца ветерана АТО не стали задерживать, так как он не пытался скрыться. Также сообщается, что погибший после возвращения с Донбасса сильно злоупотреблял спиртным.

Продолжается досудебное расследование уголовного производства, начатого по ч.1 ст.115 (Умышленное убийство) УК Украины. Преступнику может грозить от 7 до 15 лет лишения свободы.

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