Родные передали голодающей в СИЗО Надежде Савченко торт, который она есть не стала, но свечу - задула.

Как именно голодающая Надежда Савченко отпраздновала свой день рождения в СИЗО, рассказала "Стране" ее сестра Вера.

"Нас с мамой сегодня к ней пустили, удалось передать ей торт. ББК, "Трюфель". Она задула на нем свечу, но есть не стала, и мы унесли его обратно с собой. Она была очень рада, что мы пришли, она была в хорошем настроении. Ее порадовало, что так много людей пришло на акцию поддержать ее и поздравить с днем рождения", - сказала Вера Савченко "Стране".

По ее словам, Надежда чувствует себя не очень хорошо из-за проблем со здоровьем, вызванных голодовкой.

"Но Надя не жалуется. Сейчас кровь у нее на анализ не берут, она на антибиотиках после операции, потому что из-за голодовки у нее недостаток с кальция, и начались проблемы с зубами. Стоматолог делал ей операцию на зубе", - объяснила Вера Савченко. И добавила, что сейчас вес Надежды составляет 68 кг.

Сегодня же суд назначил время и дату следующего заседания по делу Надежды. Суд по продлению Надежды меры пресечения состоится в понедельник, 14 мая, в 13.00, в Шевченковском райсуде.

Комментировать новость о том, что от Надежды ушли ее адвокаты, Вера Савченко отказалась.

"Это решение Надежды, и она мне сообщила, что на суде в понедельник все сама расскажет и объяснит публично ситуацию", - сказала Вера Савченко.