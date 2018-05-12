Медиахолдинг "1+1 медиа" сообщил об изменении структуры собственности: 7,5% ООО "ТРК Студия "1+1" теперь напрямую принадлежит гендиректору "1+1 медиа" Александру Ткаченко и 27 сотрудникам компании, тогда как ранее они владели этой долей опосредованно – через Иностранное предприятие "1+1 продакшн".

"Мы уверены, что "1+1 медиа" − это в первую очередь люди, которые работают в компании и воплощают идеи, изменяющие каждого из нас. Приятно, что это понимает не только менеджмент группы, но и владельцы компании", − цитирует слова Ткаченко пресс-служба холдинга в пятницу.

Как сообщалось, в конце июня прошлого года гендиректор группы "1+1 медиа" Ткаченко стал владельцем доли в 22,4% в иностранном предприятии "1+1 продакшн", которое, в свою очередь, владело 30% ООО ТРК "Студия 1+1". По его словам, он реализовал опцион, выданный ему акционерами несколько лет назад, после чего решил часть акций передать работникам "1+1". В результате в состав совладельцев "1+1 продакшн" с долей по 0,1% вошли, в частности, Ольга Василевская-Смаглюк, Юрий Горбунов, Александр Дубинский, Александр Загородний, Алла Мазур, Руслан Сеничкин, Лидия Таран и другие.

На сайте "1+1" говорилось, что в то же время числившийся на тот момент конечным бенефицаром Игорь Коломойский передал еще часть акций в пользу шести физических лиц, с опосредованным участием каждого из них в ТРК "Студия "1+1" менее 10%.

В результате, если в 2016 году совокупная доля Коломойского в ТРК "Студия 1+1" выросла до 57,534% с 52,843%, то на 30 июня 2017 года она сократилась до 24,8655% и оставалась такой и на конец 2017 года.

Более того, если ранее Коломойский был указан единственным конечным бенефициаром, то теперь в госреестре среди совладельцев ТРК "Студия 1+1" он отсутствует в каком-либо качестве.

Доля Игоря Суркиса в ТРК в 2016 году выросла до 24,623% с 17,157%, а на конец прошлого года составила 24,65595%.

Согласно госреестру, в настоящее время Ткаченко принадлежит 4,999992857%, исполнительному директору "1+1 медиа" Ярославу Пахольчуку – 0,258621429%, Элле Билостоцкой, О.Василевской-Смаглюк, Ю.Горбунову, Ирине Демченко, Юлии Жмакиной, А.Загороднему, Ольше Кашпор, Артему Ковалеву, Ольге Кошеленко, Алле Мазур, Александру Моторному, Иванне Найде, Елене Несмиян, Роберту Опаленику, Светлане Павелецкой, Сергею Попову, Наталье Раевской, Руслану Сеничкину, Максиму Сухенко, Л.Таран, Анне Ткаченко, Марии Чмиль, Максиму Шиленко и Станиславу Ясинскому – по 0,086207143%.

Еще 22,5% теперь владеет Caddoa Limited, тогда как ранее все перечисленные доли были записаны на иностранное предприятие "1+1 Продакшн", в котором Caddoa Limited принадлежало 75%, а А.Ткаченко – 22,4%.

Другие совладельцы остались неизменными: ООО "Медиа Сервисез Украина" – 42%, "Гризард Инвестментс Лимитед" – 22,98%, "Гринтвуд Инвестментс Лимитед" (обе – Кипр) – 5,02%.

Как сообщала "Страна", по данным нардепа Лещенко, Порошенко шантажировал Коломойского, чтобы забрать канал "1+1" .

Ранее грантовая медиаорганизация назвала "заказным" сюжет "1+1" про пенсионерку из агитационного ролика Порошенко.

Также певец Олег Винник разругался с каналом "1+1" из-за личной жизни.