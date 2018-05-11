Президент США Дональд Трамп очень хочет, чтобы переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном сработали и Пхеньян отказался от ядерного оружия. Однако, при этом президент США "держит ухо востро".

Об этом рассказал руководитель аппарата сотрудников Белого дома Джон Келли в интервью Национальному общественному радио, опубликованному в четверг, 10 мая.

Ему был задан вопрос, как глава государства может быть уверен в том, что Ким Чен Ын не пытается его провести.

"Конечно, (Трамп - Прим.Ред.) не уверен. Однако президент держит ухо востро - поверьте мне, президент очень хочет, чтобы это сработало. Мы часто говорим о ядерном оружии, и он попросту изумлен тем фактом, что США и в целом человечество привело себя к этой дилемме со всеми этими ядерными вооружениями", - рассказал Келли.

"...Он считает, что помочь Северной Корее покончить со своей ядерной программой и ракетной программой было бы прекрасно. Я знаю, что он не попадется на крючок так же, как это получилось с прежними президентами, которые были введены в заблуждение снятием санкций, переводом им (КНДР - Прим.Ред.) денег, но в итоге они (прежние администрации США - Прим.Ред.) ничего не получили взамен", - сказал ключевой советник американского лидера.

Как сообщала "Страна", главу украинских коммунистов Петра Симоненко вызвали на допрос в СБУ. В спецслужбе пока не сообщают каких-либо подробностей, ссылаясь на тайну следствия.

Отметим, что на встрече Трампа и Ким Чен Ына может присутствовать третья сторона. Подразумевается лидер Китая.