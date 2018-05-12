Председатель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий сменил группу прокуроров по делу о "пленках Онищенко". Об этом он сообщил в интервью LB.ua.

"Я сегодня сменил группу прокуроров, где буду старшим прокурором по этому делу - по делу "пленок Онищенко". И будем ждать заключений. Но - тут можно согласиться с НАБУ - без следствия и исследования тех пленок, аппаратуры и носителя, на которые они были записаны, давать оценки рано. Нас Онищенко уже больше года "кормит", что у него есть пленки. И что он то готов, то не готов их отдать", - отметил Холодницкий.

При этом он заявил, что не согласен с позицией директора НАБУ Артема Сытника, что в "пленках Онищенко" нет ничего интересного.

Холодницкий также отметил, что ему ничего неизвестно об изменении статуса беглого нардепа в США (в СМИ была информация о том, что Онищенко дал показания Минюсту США на первых лиц Украины, за что мог получить политическое убежище - Прим. ред.), а всё, что он слышал - на уровне сплетен и СМИ.

"Знаете, за два года работы я увидел много ситуаций, которые выглядели настоящими, а оказывались блефом. Поэтому доверяй, но проверяй. Я жду. Если есть заявление, если есть такие обвинения о каких-то договоренностях за спиной прокуроров, тогда надо проверять", - резюмировал председатель САП.

Как известно, 18 апреля Александр Онищенко обнародовал часть записи разговора якобы с Президентом Петром Порошенко. На записи якобы Порошенко обсуждает с Онищенко договоренности с экс-министром экологии Николаем Злочевским о закрытии уголовных дел против него и бизнеса.

Представитель Президента в Верховной Раде Ирина Луценко заявила, что эти записи следует расценивать как фейк, пока в суде не доказано обратное. 5 июля 2016 года Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Онищенко. На момент голосования он уже находился за рубежом. По данным следствия, Онищенко с сообщниками продавали газ госпредприятия "Укргазвидобування" с помощью нескольких своих компаний через псевдобиржи, что причинило государству убытки на сумму свыше 1,613 млрд грн.

Как сообщала "Страна", после откровений Онищенко полиция открыла дело по факту дискредитации премьера Яценюка.

Стало известно, что САП проверит, предлагал ли детектив НАБУ взятку Онищенко за показания против Порошенко.

Ранее Онищенко продемонстрировал переписку с окружением Порошенко по скупке голосов в Раде.