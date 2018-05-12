Американская инженерная компания, специализирующаяся в робототехнике, Boston Dynamics "научила" бегать человекоподобного робота Atlas, отрывая обе ноги от земли.

При этом, движения туловища работа направлены на то, чтобы поддерживать равновесие, и очень напоминают движения человека во время бега.

Компания показала новый ролик о своих разработках и на своем канале на YouTube опубликовала новое видео со своим двуногим роботом Atlas. В новом ролике робот научился бегать и его бег очень похож на человеческий.

Видео: Youtube.com/ BostonDynamics

Как сообщалось, ранее Boston Dynamics научила робота Atlas "крутить сальто". А до того выложила в YouTube видео "дрессировки" работа, когда экспериментатор пытался забрать у него коробку.

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