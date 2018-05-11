В пятницу, 18 мая в Сочи запланированы переговоры президента России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель, куда она приедет с рабочим визитом.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Имеется в виду обсудить вопросы развития российско-германских отношений и актуальную международную проблематику", - говорится в кратком опубликованном сообщении.

Как сообщала "Страна", 11 мая состоялся телефонный разговор Меркель и Путина, в ходе которого обсуждался вопрос учреждения миссии ООН по охране наблюдателей ОБСЕ на Донбассе. Стороны согласились активизировать работу в "нормандском формате".

Меркель проинформировала Путина об итогах совместной встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном и президентом Украины Петром Порошенко 10 мая в Аахене.

Отметим, что немецкие СМИ описали длительный обед Порошенко в пивной во время визита в Германию.

Напомним, что президент Германии посетит Украину 29 мая.