Флот космического корабля NASA помог решить давний вопрос о предназанчении магнитного поля Земли. Об этом сообщает Independent.

Ученые использовали данные с четырех космических аппаратов, которые являются частью миссии NASA, чтобы наконец понять энергию в закрученных магнитных полях, окружающих Землю.

Это магнитное поле помогает защитить нас от солнечного ветра - потока плазмы, исходящего от солнца. Таким образом, оно защищает жизнь на Земле. Иногда солнечная погода прорывается и сильно ударяет по Земле, нарушая электрическое и коммуникационное оборудование на нашей планете. Это означает, что понимание того, как мы защищены, может быть жизненно важным.

Солнечный ветер, который исходит от Солнца, состоит из плазмы, которая редко встречается на Земле, но составляет 99 % видимой вселенной. Эта плазма становится очень турбулентной, когда приближается к магнитному полю Земли.

"Турбулентность - одна из последних больших концепций в классической физике, которую мы плохо понимаем, но знаем, что это важно в космосе, поскольку она перераспределяет энергию", - сказал Джонатан Иствуд, один из исследователей.

Фото: Youtube.com

Как сообщала "Страна", ученые обнаружили у Земли второе магнитное поле.

Ранее астрофизики измерили магнитное поле в центре Галактики Млечный Путь.

Мы писали, что любители астрономии помогли профессионалам открыть новый тип полярного сияния.