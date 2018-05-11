Семья погибла в смертельном ДТП, что произошло в Черниговской области
В Бахмацком районе Черниговской области между селами Зеленовка и Осиновка произошло смертельное ДТП, в котором погибли муж, жена и их малолетний ребенок.
Об этом сообщает сектор коммуникации полиции Черниговской области.
Утром 11 мая в службу "102" Бахмаческого отдела полиции поступило сообщение о происшествии с погибшими.
Житель района, управляя автомобилем Форд-Мондео, на районной автодороге не выбрал безопасной скорости, выехал на обочину, где столкнулся с придорожным деревом. В результате ДТП водитель с женой погибли на месте происшествия.
С помощью спецтехники спасатели вырезали их тела из автомобиля. В дальнейшем в ходе осмотра автомобиля в салоне было обнаружено тело их годовалого ребенка.
Фото: cn.npu.gov.ua
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