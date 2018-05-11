Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос утверждает, что народный депутат (внефракционный) Надежда Савченко приносила в здание Верховной Рады минимум три гранаты.

"Я выхожу из Верховной Рады и встречаю лицом к лицу госпожу Надежду Савченко. Смотрю, у нее перекошено плечо, она держит сумку на плече. … И без задней мысли беру снизу сумку, она такая женская большая … и я нащупываю рукой гранату. Я знаю, что такое граната. Я говорю: "Отдай сумку, Надя". Она: "Нет". Я говорю: "Но у тебя там запрещенные вещи", - рассказал Матиос в эфире "Радио НВ" в пятницу.

Прокурор также отметил, что Савченко вошла в здание Верховной Рады с боеприпасами. Причем он указал, что в кармане нардеп держала пистолет.

На уточняющий вопрос ведущего, действительно ли у Савченко были гранаты в сумке, Матиос сказал, что гранат, по его мнению, было минимум три: "Я не могу сказать, сколько там было гранат, но минимум три".

Кроме того, главный военный прокурор проинформировал о следственном действии, проходившем 10 мая. "Вчера мы провели экспертное воспроизведение событий. Хочу сказать, что минометы, которые были привезены подозреваемым Рубаном и подозреваемой Савченко, и те мины, которые были предварительно привезены отдельно от минометов, - вчера прошли испытание на полигоне в той траектории, как планировалось, то есть обстрел Верховной Рады с территории Труханового острова. Это действующие минометы, они годны для стрельбы и для нанесения поражения", - рассказал он.

Ранее "Страна"написала, что сестра сообщила, сколько кило потеряла в СИЗО голодающая Надежда Савченко и какую операцию она перенесла.

Мы писали, что сторонники Надежды Савченко пришли к СИЗО и необычно поздравили ее с Днем рождения.

Также стало известно, что Надежда Савченко осталась без адвокатов.