Экспортеры не захотели дешево распродавать валютную выручку в пятницу, и немного приподняли ее цену, а потому 11 мая курс доллара подрос на 4 копейки, и закрепился на закрытии межбанковских торгов в рамках 26,19-26,20 грн./$, сообщил UBR.ua начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.

Собственно, крупные валютные продавцы не скрывали своего настроя с самого утра. Когда спозаранку безналичный рынок стартовал в рамках вчерашнего закрытия, они просто не вышли на торги. И появились там только после роста котировок - после возникновения долларового дефицита.

"Ожидания рынка по увеличению обязательных продаж (за счет выходного дня, 9 мая) и падению котировок сыграли с ним злую шутку, существенно активизировав спрос желающих купить дешевый доллар и мотивируя продавцов занять максимально возможную выжидательную позицию. Рост гривневой ликвидности дополнительно способствовал курсовой волатильности", - подтвердил директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Котировки двигались вслед за экспортерами.

"Торги начиналась в рамках 26,15-26,17 грн/$, после этого начался рост вплоть до 26,23-26,25 грн/$, откуда курс снизился в диапазон 26,19-26,20 грн/$", - уточнил движение рынка начальник управления дилинговых операций Банка Пивденный Олег Ропяк.

Из числа продавцов доллара выделяли ПУМБ, Укргазбанк и Приватбанк, а из покупателей — УкрСиббанк, ING Bank, Креди Агриколь Банк. Снова отличился Нацбанк, который второй день подряд появился на межбанке. Сегодня он скупал доллар по 26,20 грн./$, и приобрел около $10 млн.

По повышенной цене экспортеры валюту продавали достаточно охотно. И в итоге нарастили объем торгов со вчерашних $272,90 млн. до $440,46 млн.

Цена валюты в отделениях поднялась вслед за безналичным рынком. По оценкам финансистов, на межбанке ежедневно перепродает порядка $15-20 млн. скупленных у населения.

"Наличный рынок утром открылся оптимистичными котировками 26,04-26,07 грн./$, к середине дня на фоне разнонаправленных движений межбанка они подросли до вчерашнего уровня 26,06-26,10 грн./$", - уточнил Олег Куринной.

Новые прогнозы

На будущую неделю финансисты дают разные прогнозы.

"Думаю, 14 мая межбанк будет стартовать в рамках 26,17-26,22 грн./$, и дальнейшее курсовое движение будет зависеть от объемов валютных продаж. Скорее всего, они будут на привычном уровне, и в этом случае мы не увидим существенных курсовых движений", - спрогнозировал Юрий Гриненко.

Аналогичной точки зрения придерживаются и его коллеги.

"В понедельник вряд ли произойдет какой-то прорыв. По-прежнему ожидаем торговли вблизи текущих уровней", - отметил Олег Ропяк.

Определенные опасения у финансистов есть в отношении 15 мая. В этот день Минфин будет расплачиваться по размещенным зимой гривневым облигациям внутреннего госзайма, часть которых находилась в портфелях иностранцев. Захотят ли те тут же конвертировать полученное в доллар - неизвестно. Отсюда и появляются курсовые риски.

Единственное утешение - это рост валютных продаж на межбанке, на который рассчитывают казначеи из-за уплаты квартальных налогов. Экспортерам нужно будет перечислять гривну в госбюджет, потому они со среды-четверга станут активнее конвертировать свою валютную выручку.

"Думаю, компании станут активнее продавать свободную часть выручки, и рынок сможет сбалансироваться", - резюмировал Юрий Гриненко.

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