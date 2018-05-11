В Украине ожидается подорожание мяса всех сортов. Этот прогноз составили в Ассоциации животноводов Украины. По мнению аналитиков, стоимость продукта зависит от стоимости кормов, которые используют животноводы. Данная информация представлена пресс-службой Ассоциации.

В сообщении говорится, что 70% в структуре производства занимают корма. Их цена в первые месяцы 2018 года только повышалась, поэтому ожидать снижение цен на мясо не стоит.

В Ассоциации животноводов также рассказали, что в ближайшее время ожидается очередной скачок цен на корма для крупного рогатого скота, что создаст условия для повышения цен на мясо.

В частности, ожидается, что цены изменятся в ближайшей перспективе: на жмых подсолнечника увеличатся на 32%, на шрот подсолнечный – на 33,4%, шрот соевый - на 18%, жмых соевый - на 17,4%. По зерновым: пшеница - на 5,1%, ячмень - на 4,2%, кукуруза - на 8%.

Кроме того, цены выросли на кормовой концентратный микс. По итогам января-апреля 2018 года данный показатель изменился на 32,9%. А стоимость подсолнечного шрота увеличилась на 80,2%.

Стоит отметить, что стоимость куриного мяса в апреле-мае текущего года увеличилась с 54,6 грн до 55,2 грн за килограмм продукта. Говядина и свинина подорожали, но незначительно – на 30 и 50 копеек соответственно.

Фото: usba.com.ua

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