Атаки на мероприятия о ЛГБТ являются подтверждением неготовности украинской полиции противостоять группам радикалов.

Об этом заявил заместитель директора регионального офиса Amnesty International по Восточной Европе и Центральной Азии Денис Кривошеев, в ответ на срыв радикальными группами дискуссии на тему, касающуюся прав, организованной в Киеве вечером 10 мая.

"Учитывая регулярное бездействие правоохранительных органов по таким нападениям, неудивительно, что радикальные группировки вполне осознают и полностью пользуются своей безнаказанностью и раз за разом нападают на лиц и группы, которые им не нравятся из-за их идентичности или взглядов. Когда украинская власть терпит такие случаи - многие из которых заканчиваются насилием - и никоим образом не привлекает нападающих к ответственности, это демонстрирует, позорное пренебрежение правами на свободу выражения и мирных собраний", - заявил Д.Кривошеев.

В Amnesty International добавили, что открытый публичное мероприятие "Наступление на права ЛГБТ как форма цензуры: опыт России" должно было состояться в частно арендованном пространстве Underhub в Киеве 10 мая при участии представителей и представительниц Amnesty International, Human Rights Watch и KyivPride и спикеров.

Около двадцати мужчин и одна женщина, которые открыто связывают себя с известными праворадикальными группами, прибыли на место проведения мероприятия и открыто угрожали участникам и участницам насилием, требуя, чтобы они покинули помещение. Владелец помещения присоединился к этим призывам и потребовал, чтобы организаторы отменили мероприятие и немедленно ушли. На месте изначально присутствовали пять сотрудников полиции из Печерского управления Главного управления Национальной полиции в г. Киеве, однако они отказались вмешаться и обеспечить проведение мероприятия и безопасность участников и участниц.

Только после прибытия представителей патрульной полиции г. Киева спустя более часа участники и участницы смогли безопасно покинуть место проведения, где они оставались заблокированными все это время, однако дискуссия так и не состоялась.

За последние несколько месяцев произошло не менее 30 нападений со стороны членов радикальных группировок на женщин, ЛГБТ и активисток и активистов левых взглядов и их мероприятия, а также на ромские семьи. В большинстве случаев нападавшие действуют открыто в условиях почти полной безнаказанности и часто хвастаются своими "достижениями" в соцсетях. Лишь в одном случае, когда произошло нападение на Фестиваль равенства в Запорожье в сентябре 2017 года, нападающих задержали и преследовали в судебном порядке.

Фото: facebook.com/amnestyua

Как сообщала "Страна", в полиции заявили, что на Лысой горе в Киеве сожгли не лагерь ромов, а мусор. Якобы, полиция не получала ни одной жалобы на побои или насилие.

Напомним, что говорится об Украине в отчете Госдепа США по правам человека.