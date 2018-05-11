Советник министра культуры Украины, певица Анжелика Рудницкая назвала очень слабым номер Юлии Самоловой, которая представила Россию на Евровидении-2018 в Португалии, сообщает Главред.

Представляли номер молодые танцоры Ильдар Гайнутдинов и Настя Джуркина. Гайнутдинов - победитель 8-го сезона украинского шоу "Танцюют все".

"Что интересного было в самом номере? Ничего. К тому же, бек-вокалисты пели на порядок лучше, чем сама исполнительница. Возможно, такой номер и имеет право на существование, но тогда певица, кроме жалости, должна вызывать еще и уважение к себе как профессионал. Все-таки "Евровидение" - это конкурс не специальных проектов, а музыки", - рассказала Рудницкая в интервью.

Она добавила, что ей не хотелось бы комментировать номер России, ведь они и тут "подкололи" Украину.

"Но и тут Россия подсунула фигу под нос Украине - в номере Самойловой танцевал победитель украинского проекта "Танцуют все". Никакого уважения ни к себе, ни к стране", - заявила певица.

Видео: youtube.com/Eurovision Song Contest

Мы вели онлайн-репортаж о выступлении Украины в первом полуфинале Евровидения - 2018.

Как сообщала "Страна", определились все участники финала Евровидения в Португалии. Среди них и Melovin, который перед полуфиналом сходил в церковь и поставил свечку за мир в Украине.