"Фига под нос". Победитель украинского шоу оказался участником провального номера российской певицы на Евровидении
Советник министра культуры Украины, певица Анжелика Рудницкая назвала очень слабым номер Юлии Самоловой, которая представила Россию на Евровидении-2018 в Португалии, сообщает Главред.
Представляли номер молодые танцоры Ильдар Гайнутдинов и Настя Джуркина. Гайнутдинов - победитель 8-го сезона украинского шоу "Танцюют все".
"Что интересного было в самом номере? Ничего. К тому же, бек-вокалисты пели на порядок лучше, чем сама исполнительница. Возможно, такой номер и имеет право на существование, но тогда певица, кроме жалости, должна вызывать еще и уважение к себе как профессионал. Все-таки "Евровидение" - это конкурс не специальных проектов, а музыки", - рассказала Рудницкая в интервью.
Она добавила, что ей не хотелось бы комментировать номер России, ведь они и тут "подкололи" Украину.
"Но и тут Россия подсунула фигу под нос Украине - в номере Самойловой танцевал победитель украинского проекта "Танцуют все". Никакого уважения ни к себе, ни к стране", - заявила певица.
Видео: youtube.com/Eurovision Song Contest
Мы вели онлайн-репортаж о выступлении Украины в первом полуфинале Евровидения - 2018.
Как сообщала "Страна", определились все участники финала Евровидения в Португалии. Среди них и Melovin, который перед полуфиналом сходил в церковь и поставил свечку за мир в Украине.