Народный депутат Украины Надежда Савченко, которая находится в заключении в СИЗО, там голодает и потеряла 17 кг. Также она перенесла операцию на зубе.

Об этом сообщила ее сестра Вера Савченко, передает УП.

"Надежда (весит – Прим.Ред.) 68 кг сейчас. Она была 85, сейчас 68. Она принимает активно витамины и некоторые другие препараты, как кальций коралловый в таблетках, поскольку ей сделали операцию на зубе. А принимать антибиотики без витаминов нельзя", - сказала она.

Вера отметила, что у Надежды "покрошились зубы еще во время голодания в России, и она их так и не успела сделать".

"Сейчас ей сделали операцию. Она была на прошлой неделе. Сейчас Надежда чувствует себя нормально", - сказала Вера.

Она также отметила, что сегодня Надежда празднует день рождения.

"Мы с мамой принесли ей торт, и я надеюсь, что она его попробует", - сказала Вера. Она отказалась комментировать, кто будет представлять интересы Савченко в суде 14 мая, поскольку от нее ушли адвокаты Олег Соловей и Дмитрий Бугай. "Суд 14 мая, в 13: 00. Остального не комментирую. Это решение Надежды. И она попросила меня (не комментировать – ред.). Она все скажет сама на суде", - подытожила Вера.

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