Во время визита в Дюссельдорф Петр Порошенко выделил время на посещение ресторана с традиционной немецкой едой.

Об этом сообщают немецкое издание Rp-online.de.

Целью кортежа был ресторан "Zum Schiffchen" в старой части города. "Это было не по графику, но согласовалось с нами", - сказала пресс-секретарь полиции Дюссельдорфа.

Порошенко провел в пивной полтора часа.

Видный гость ел свиную рульку, а также попробовал рагу из бычьего хвоста. А вот знаменитое пиво Altbier не заказывал.

Как сообщала "Страна", Порошенко считает, что встречу в нормандском формате можно провести уже в начале июня.

После визита Порошенко в Германию Меркель и Путин по телефону обсудили введения миссии ООН на восток Украины.

Ранее мы сообщали, что перелет Порошенко на встречу в Аахен обошелся почти в 1 млн гривен.



