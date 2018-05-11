Польские фирмы все чаще отправляют украинских заробитчан на временную работу в Словакию, считает генеральный директор Национальной инспекции труда Словацкой Республики Кароль Габина.

Сложившуюся ситуацию выявила специальная инспекция, совершившая поездку в Польшу.

Об этом сообщает Польское Радио.

"Все более частой становится практика делегирования польскими компаниями граждан третьих стран, в основном Украины, на временную работу в Словакию и другие страны. Такая практика является сомнительной и должна контролироваться", - подчеркнул Кароль Габина.

По словам представителя официальной Братиславы, самой большой проблемой в Словакии являются незаконные работники из Сербии. На втором месте - украинцы.

По данным Национальной инспекции труда Словакии, одна пятая всех лиц, приезжающих с территории Польши и незаконно работающих в Словакии - граждане Украины.

Как сказал польский главный инспектор труда Веслав Лищек, непосредственное соседство Польши и Словакии и открытый рынок труда привели к тому, что инспекции должны координировать свою работу по делу делегированных работников и проверки законности трудоустройства.

По данным словацкого издания "Pravda", в связи с угрозой дефицита рабочей силы, необходимой для экономического роста, правительство Словакии решило значительно облегчить условия трудоустройства для работников не из стран Европейского Союза.

Согласно статистике Центробанка Польши, в 2017 году в географической структуре иностранных переводов денег за рубеж преобладали трансферты в Украину.

В четвертом квартале прошлого года они составили 3,1 млрд злотых (около $900 млн). Годом ранее работники из Украины отправили домой 2,3 млрд злотых.

Как сообщала "Страна", под Варшавой неизвестные напали на трех украинцев.

"Мужчины спокойные, вежливые и доброжелательные, никогда ни с кем не конфликтовали", - рассказал их коллега по работе.

Напомним, что скоро украинцам для въезда в Евросоюз может потребоваться спецразрешение за 7 евро.