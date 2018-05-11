Национальный банк признал, что показатели инфляции в апреле вновь превзошли ожидания. В месячном измерении она составила 0,8%. Меньше, чем в марте (1,1%), но все еще выше прогнозных показателей НБУ.

Ключевыми причинами такого тренда в Нацбанке считают резкое ускорение потребительского спроса и рост зарплат украинцев. Аппетиты последних больно бьют по карману производителей и вынуждают повышать цены на свою продукцию.

В то же время в НБУ отмечают позитивный эффект от проводимой регулятором жесткой монетарной политики. Говорят, что именно это позволило удержать курс гривны и в конечном итоге не дать дорожать импорту.

Из негативных факторов чиновники выросли все еще очень существенный рост цен на сырые продукты. В годовом измерении этот показатель в апреле составил 22,6%. Дорожало в основном мясо и яйца. Первые из-за сезона шашлыков (спрос объясняют майскими праздниками), вторые – по причине значительного внешнего спроса.

"Существенно замедлился (до 16,7% г/г) рост цен на топливо. Прежде всего благодаря благоприятной ситуации на валютном рынке, которая позволила существенно снизить налоговую нагрузку на топливные цены", - отметили в пресс-службе Нацбанка.

Между тем, невзирая на ускорившийся рост нефтяных котировок и негативные прогнозы аналитиков, которые уже начали выливаться в увеличение цен на горючеге на украинских заправках, Нацбанк уверен – инфляция продолжит замедляться.

"Монетарные условия являются пока достаточно жесткими, чтобы обеспечить постепенное снижение потребительской инфляции в соответствии с прогнозом Национального банка (8,9% г/г на конец 2018) и ее возвращение к целевого диапазона в середине 2019 года", - резюмировали в НБУ.

Как сообщала "Страна", мировой рост цен на нефть увеличил торговый дефицит Украины и угрожает новым витком девальвации гривны.

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