Заведующая кафедрой экономики Национального авиационного университета, академик Академии экономических наук Украины Олеся Сунцова опубликовала антисемитский пост в Facebook.

Изначально публикация была посвящена Великой Отечественной войне, но получилось так, что главными её героями стали украинские, и в особенности киевские евреи.

"Бабушка помнила, как в Киеве с цветами встречали немцев, потому что всех уже замучал тогдашний произвол евреев", - указано в сообщении.

Далее Сунцова рассказывает читателям, что евреи пришли на место массового расстрела в Бабий Яр добровольно, так как им якобы была обещана награда от фюрера, за получением которой они явились.

В комментариях Сунцова углубляет и развивает свою мысль.

"Всё циклично. Хазария закончилась Колиивщиной, власть евреев 32-41 - Бабьим Яром", - отмечено в публикации.

"У меня опять вопрос к руководству министерства образования и руководству НАУ: что происходит? Что делает в университете эта отравленная пещерным антисемитизмом женщина? Что она преподает студентам?" - отметил директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

Фото: facebook.com/eduard.dolinsky

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Как сообщала "Страна", сенаторы США упрекнули Украину в антисемитизме и почитании нацистских коллаборантов.